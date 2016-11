Fahrplanwechsel 2017: Wenig Änderungen

In drei Wochen ist ÖBB Fahrplanwechsel. Im Gegensatz zum Vorjahr, als der Wiener Hauptbahnhof in Vollbetrieb ging, zeichnen sich für Bahn- und Buspendler aus dem Burgenland diesmal keine großen Änderungen ab.

Ein paar Verbesserungen bringt der neue Fahrplan 2017 aber dennoch: Auf der Pannoniabahn, die zwischen Eisenstadt und Neusiedl am See tagsüber stündlich verkehrt, wird der Halbstundentakt in der Stoßzeit am Nachmittag um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Damit wird laut Michael Elsner, ÖBB-Regionalmanager für die Ostregion, auch auf die Ladenschlusszeiten am Abend Rücksicht genommen.

Erstmals Railjet-Anbindung für das Burgenland

Erstmals erhält das Burgenland 2017 auch eine Railjet-Anbindung: An Sommerwochenenden und Feiertagen im Juli und August fahren zwei Railjets pro Tag und Richtung zwischen Salzburg und Neusiedl am See. Auf der Raaberbahn wird der Bahnhof Baumgarten nach seinem Ausbau ab dem 11. Dezember wieder von allen Zügen angefahren. In den vergangenen Jahren fuhr die Hälfte der Züge durch, weil ein Bahnsteig zu wenig vorhanden war.

ORF

Ungelöst bleibt das Problem, dass einzelne Züge in Meidling enden und nicht bis zum Wiener Hauptbahnhof fahren. Das betrifft sowohl die Mattersburger Strecke als auch die Raaberbahn. Begründet wird dies mit Streckenüberlastung im Bereich des Wiener Hauptbahnhofs.

Zufrieden mit letzter Fahrplanumstellung

Obwohl die Pendler mit den Fahrplanumstellungen im Vorjahr eher unglücklich waren, hat sich der Fahrplan aus Sicht der ÖBB bewährt: „Wir haben Frequenzsteigerungen in den ersten drei Quartalen von knapp über drei Prozent. Wir wollen dieses Angebot natürlich möglichst stabil halten und nicht jedes Jahr große Änderungen herbeiführen“, so Michael Elsner von der ÖBB.

Der immer wieder vorgebrachte Wunsch nach einem besseren Bahnangebot am Abend bleibt zumindest vorerst weiterhin ungehört, obwohl im nächsten Herbst die Parkpickerlzonen in Wien ausgeweitet werden.