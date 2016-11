Neuer evangelischer Militärpfarrer im Amt

Vor kurzem wurde in Eisenstadt der neue evangelische Militärpfarrer Wilfried Schey im Rahmen eines Festgottesdienstes in sein Amt eingeführt. Zuvor war er bereits seit Jahren auch als Militärpfarrer im Nebenamt im Kärnten aktiv.

Durch seine Tätigkeit als Militärpfarrer im Nebenamt in Kärnten wurde Schey auf die Position im Burgenland aufmerksam. Da habe er gemerkt, wie wichtig auch dieser Dienst am Menschen sei. Er glaube, dass gerade auf diesem Gebiet eine intensive Seelsorge notwendig und möglich sei, so Schey. Der neue evangelische Militärseelsorger wird seinen Arbeitsplatz im Stab des Militärkommandos in Eisenstadt haben. Sein Dienst erstreckt sich zunächst über das ganze Burgenland und ab Anfang Dezember wird Schey auch für 22 Liegenschaften und Kasernen in Niederösterreich zuständig sein.

Militärkommando Burgenland

Seelsorge für Assistenzsoldaten

Zum Aufgabengebiet des neuen Pfarrers wird auch die seelsorgerische Betreuung der Assistenzsoldaten gehören. Der Assistenzeinsatz sei etwas, das die Soldaten schon besonders fordere, von der Aufgabenstellung, von der zeitlichen Belastung her und von der Tatsache, dass viele der Grundwehrdiener erstmals für Wochen nicht zu Hause sein könnten, sagte Schey.

Wilfried Schey wurde 1960 in Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) geboren und studierte Theologie zunächst in Wien und dann an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Nach mehrjähriger kirchlicher Tätigkeit im Burgenland und in Kärnten war Schey auch Religionslehrer und ist seit 1989 auch Militärpfarrer im Nebenamt in Kärnten gewesen.

