Polizist rettete Mann das Leben

Bei einem Küchenbrand in Donnerskirchen vor rund eineinhalb Wochen hat ein Polizist außer Dienst dem 60-jährigen Wohnungsbesitzer das Leben gerettet. Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 28-jährige Beamte aus Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) war in seiner Freizeit mit seinem Privatfahrzeug in der Gemeinde unterwegs. Als er an dem Wohnhaus des 60-Jährigen vorbeifuhr, nahm er qualmenden Rauch wahr und hielt sofort an um zu dem Mehrparteienhaus zu gehen und Nachschau zu halten. Eine Dame, die ebenfalls dort wohnt, öffnete ihm die Eingangstür. Auch sie bermerkte die Rauchentwicklung und machte den Polizisten auf einen weiteren Untermieter aufmerksam, der sich noch im Haus befand.

Landespolizeidirektion Burgenland

60-Jähriger erlitt Rauchgasvergiftung

Der 28-Jährige betrat dann unter Gefährdung seines Lebens den Wohnbereich des 60-Jährigen. Im dichten Qualm konnte er ein gelbes T-Shirt in Bodennähe erkennen. Der Beamte packte den Mann daraufhin am Arm und zerrte ihn aus der lebensbedrohlichen Lage. Im Anschluss verständigte er die Rettung, die den Mann dann ins Krankenhaus brachte. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung.