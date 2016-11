Unbekannte brachen Opferstock auf

Bisher unbekannte Diebe waren in der vergangenen Woche in einer Kirche im Bezirk Oberpullendorf am Werk. Sie brachen einen Opferstock auf und stahlen die Spenden. Die Polizei ermittelt.

Die unbekannten Täter dürften in der Zeit zwischen 10. und 17. November in einer Kirche im Bezirk Oberpullendorf aktiv gewesen sein. Wann genau es zu dem Diebstahl gekommen ist steht derzeit noch nicht fest. Die Verdächtigen rissen das Behältnis aus der Verankerung und entwendeten es.

Einen anderen Operstock sperrten die Diebe vermutlich nach, um auch daraus das Geld zu stehlen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf) hat mit den Ermittlungen begonnen.