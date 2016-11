Vier Verletzte nach Unfall mit Heeres-Lkw

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Heeresfahrzeug auf der B50 in Eisenstadt sind am Mittwochabend insgesamt vier Personen verletzt worden. Sie mussten von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu dem Unfall kam es am späten Mittwochnachmittag auf der B50 in Fahrrichtung Wulkaprodersdorf. Ein 40-jähriger Oberösterreicher wollte mit seinem Fahrzeug von der B50 auf die S31 auffahren. Beim Linksabbiegen stieß er mit einem auf der Bundesstraße entgegenkommenden Heeres-Lkw zusammen, den ein 20-jähriger Präsenzdiener lenkte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Kurz nach dem Unfall kam es auch noch zu einem Auffahrunfall. Während ein 16-jähriger Fahrschüler mit seinem Auto rechtzeitig vor der Unfallstelle anhalten konnte, krachte eine 54-jährige Eisenstädterin mit ihrem Wagen ins Heck des stehenden Autos. Beide Lenker überstanden den Anprall unverletzt. Die beiden Lenker des Heeresfahrzeuges sowie zwei 20 und 23 Jahre alte Mitfahrer wurden hingegen bei der Kollision verletzt. Sie mussten von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Eisenstadt musste die Fahrzeuge bergen. Die B50 war für die Dauer der Aufräumarbeiten teilweise gesperrt.