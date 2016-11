Nach Mord: Ermittlungen laufen

Nach dem kaltblütigen Mord an einem Friseur in Wien konnte eer Schütze konnte noch nicht ausgeforscht werden, es gibt aber eine Täterbeschreibung. Wie berichtet handelt es sich beim dem Ermordeten um einen Burgenländer. Der 46-jährige stammt aus Klostermarienberg im Bezirk Oberpullendorf.

Kurz vor Mittwochmittag betrat der Täter den Friseursalon in Wien Meidling. Der bisher Unbekannte sprach den 46-jährigen Besitzer des Geschäftslokals direkt an und eröffnete kurz danach das Feuer - mehr dazu in Unbekannter erschießt Frisör. Den Inhalt dieses Gesprächs wollte die Polizei aus kriminaltaktischen Gründen vorerst nicht bekannt geben, wie Polizeisprecher Roman Hahslinger sagte. Es werde die erste Frage sein, die man dem Täter stellen werde, sobald man ihn ausgeforscht habe.

Täterbeschreibung abgegeben

Eine Mitarbeiterin und eine Kundin waren zum Tatzeitpunkt in dem Geschäftslokal und gaben eine Täterbeschreibung ab. Es sei ein zirka 50-jähriger Mann der dunkel gekleidet war. Der Täter sprach in gebrochenem Deutsch und mit slawischem, arabischem oder türkischen Aktzent, so Hahslinger. Das Mordopfer stammte aus dem Burgenland, aus der mittelburgenländischen Gemeinde Klostermarienberg (Bezirk Oberpullendorf). Nach seiner Friseur-Ausbildung zog er nach Wien und eröffnete dort zwei Geschäfte.

Umfeld des Opfers wird überprüft

Zuletzt lebte er in Niederösterreich und soll sich vor kurzem von seiner Frau getrennt haben. Laut Polizei könnte es sich um eine Beziehungstat handeln. Das wäre ein mögliches Tatmotiv. Das werde derzeit im Umfeld des Opfers, bei Familienangehörigen, Freunden und auch bei den Mitarbeitern, intensiv überprüft. Aber es gebe natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Es sei denkbar, dass es hier irgendeine Vorgeschichte gebe, so der Polizeisprecher. Dem gebürtigen Burgenländer wurde mehrere Male in den Oberkörper geschossen. Trotz einer Notoperation am Mittwochnachmittag, verstarb der 46-jährige am Abend.