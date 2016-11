Elektronik-Spezialist Melecs baut aus

Der Industriestandort zwischen Siegendorf und Zagersdorf boomt. Gleich mehrere Firmen bauen derzeit aus. Für das größte Projekt, jenes des Elektronik-Spezialisten Melecs, erfolgte am Donnerstag der Spatenstich.

Zweieinhalb Millionen Euro investiert der Elektronikspezialist Melecs in den Ausbau des Standortes in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zur Konzernzentrale. Der Bürotrakt wird aufgestockt, so sollen rund 1.000 Quadratmeter Bürofläche dazukommen. Dadurch soll die akute Raumnot gelindert werden, sagte Geschäftsführer Bernhard Pulverer. Zuvor habe man bereits andere Objekte anmieten müssen und auch Containerlösungen seien an der Tagesordnung. Das sei natürlich nicht nachhaltig, so Pulverer.

ORF

Neues Werk in China errichtet

Die Firma produziert Elektronikbauteile für verschiedene Branchen. Trotz allgemeiner Wirtschaftsflaute wurde der Umsatz seit 2009, auf derzeit 190 Millionen Euro, verdoppelt. Man sehe diese Entwicklung ungebrochen und erwarte auch in den kommenden Jahren zweistellige Steigerungsraten pro Jahr. Die Firma beschäftigt weltweit 1.000 Mitarbeiter. Melecs betreibt mehrere Standorte in Wien, Oberösterreich, Ungarn und seit kurzem auch in China - mehr dazu in Melecs eröffnet Werk in China. Der Zubau von Melecs wird voraussichtlich im Sommer 2017 eröffnet. Gleichzeitig bauen im Industriegebiet bei Siegendorf auch weitere Firmen aus, etwa der Industriebeschichter HS Technik.