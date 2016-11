SPÖ: Land steuert auf zwei Rekorde zu

Das Burgenland werde heuer zwei Rekorde brechen, das kündigte Landeshauptmann Hans Niessl nach dem Landesparteivorstand am Donnerstag an. Die Marke von 100.000 Beschäftigen im Jahresschnitt werde erreicht und erstmals werde auch die Drei-Millionen-Grenze bei Übernachtungen geknackt.

Wirtschaftlich habe sich das Burgenland gut entwickelt, sagte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Die Politik habe gute Rahmenbedingungen geschaffen, um Rekordwerte zu erreichen. Man könne mit einer großen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Burgenland am Jahresende zwei absolute Rekordwerte präsentieren könne. Man steuere mit großer Wahrscheinlichkeit erstmals einer Rekordbeschäftigung von zirka 100.000 Beschäftigten im Burgenland entgegen. Diese Marke werde man im Jahresschnitt erreichen. Der zweite Höhepunkt würden drei Millionen Nächtigungen im Tourismus sein, so Niessl.

450 neue Arbeitsplätze alleine in Parndorf

Im kommenden Jahr werden allein in Parndorf 450 neue Arbeitsplätze geschaffen, vor allem im Bereich Verkauf. Voraussetzung seien aber Englischkenntnisse, hier sei das Arbeitsmarktservice AMS gefordert. Natürlich gebe auch Probleme, so Niessl. Er nennt als Bespiel die importierte Arbeitslosigkeit.

Kritik dazu kam am Donnerstag von der ÖVP. Niessl würde sich die Arbeitslosen schön reden und die rot-blaue Landesregierung bleibe bei dieser Thematik untätig, so Klubobmann Christian Sagartz. Eine echte Trendwende am Arbeitsmarkt sei nicht zu verzeichnen.

Vorbereitung auf Gemeinderatswahlen 2017

Ein weiteres Thema bei der Sitzung des SPÖ Landesparteivorstands war am Donnerstag die Vorbereitung auf die Gemeinderatswahlen im kommenden Jahr. Hier seien die Vorbereitungen zum Großteil abgeschlosen, sagte Noch-Landesgeschäftsführer Helmut Schuster. Das SPÖ-Team der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werde verjüngt und in einem Viertel der Gemeinden werde die SPÖ mit neuen Kandidaten antreten.