Lkw blieb in Oberleitung hängen

Ein Lkw hat Montagnachmittag in Purbach die Oberleitung der ÖBB beschädigt. Die Bahnstrecke zwischen Neusiedl am See und Eisenstadt war bis Dienstagfrüh unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Die Leitung war auf einer Länge von 500 Metern beschädigt. Die Stadtfeuerwehr Purbach hatte bis zum Eintreffen der ÖBB die Sicherung des Geländes übernommen, weil Stromleitung noch in Betrieb war.

Stadtfeuerwehr Purbach

Nach entsprechender Erdung der Leitungen wurde der Bahnübergang wieder freigegeben. Verletzt wurde niemand.