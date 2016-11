Neues BFI-Frauenbeschäftigungsprojekt

Im Dezember startet im Burgenland ein neues Beschäftigungsprojekt. Es richtet sich an Frauen, die in den Bereichen Handel und Tourismus Fuß fassen möchten. Der Kurs wird vom BFI-Neusiedl am See durchgeführt.

Gerade die Region rund um Neusiedl am See bietet mit den großen Outlet Centern bei Parndorf großes Potenzial, betonen BFI-Geschäftsführer Peter Maier und Frauenlandesrätin Verena Dunst (SPÖ). Das Outlet Center ist mit 1.300 Beschäftigten einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region, dem gegenüber stehen 645 arbeitslose Frauen im Bezirk.

An diese Frauen richtet sich die neue Initiative - das Projekt " Meine Chance: Handel und Tourismus" will Frauen helfen nach Jahren der Kindererziehung und Haushaltsführung im Berufsleben wieder Fuß zu fassen. Auf dem Programm stehen unter anderem Sprachkurse in Deutsch und Englisch, Betriebswirtschaft und EDV Grundlagen. Der Kurs dauert acht Monate und startet am 1. Dezember. Anmeldungen sind beim BFI möglich.