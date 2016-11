Wintereinbruch sorgt für glatte Straßen

Aufgrund des plötzlichen Wintereinbruchs im Burgenland am Samstagmorgen ist es zu einigen Zwischenfällen im Straßenverkehr gekommen. Im Bezirk Mattersburg ist ein Lkw auf der S31 hängengeblieben und im Landessüden ist es zu Fahrzeugbergungen gekommen.

Auf der S31 zwischen Mattersburg und Sieggraben (Bezirk Mattersburg) blieb ein Lkw in Fahrtrichtung Oberpullendorf hängen. Nachdem ein Pkw-Lenker vor dem Lastwagen eine Panne hatte, schaffte der Lkw die Steigung nicht mehr und blieb hängen. Die Feuerwehr Mattersburg musste das Schwerfahrzeug mit drei Fahrzeugen bergen.

Zu einem ähnlichen Zwischenfall ist es auf der S4 bei Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) gekommen. Auch dort musste die Feuerwehr einen Lkw bergen, der aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse hängenblieb. In beiden Fällen blieben die Lenker unverletzt.

Fahrzeugbergungen im Landessüden

Außerdem kam es zu einigen Fahrzeugbergungen, etwa in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) oder in Güssing. In Neuhaus am Klausenbach und auch auf der S31 bei Mattersburg mussten die Feuerwehren ausrücken, um Bäume die auf Straßen gestürzt sind, zu entfernen.