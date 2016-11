Heiling-Eis plant Erlebnis-Park

Die Firma Heiling-Eis will in Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf) eine Art Erlebnis-Park errichten. Wie Geschäftsführer Joachim Kitzwögerer gegenüber der APA am Freitag erklärte, sollen unter anderem eine Eis-Erlebniswelt und ein Streichelzoo entstehen.

Für das Projekt ist ein rund sechs Hektar großes Grundstück beim Schwimmbad vorgesehen. Dort soll auch die neue Produktionsstätte von Heiling-Eis hinkommen. Gespräche mit dem Grundstücksbesitzer habe es bereits gegeben, meinte Kitzwögerer. Nun wolle man eine Machbarkeitsstudie erstellen.

Die Realisierung hänge auch davon ab, ob die Gemeinde hundertprozentig hinter ihm stehe, so der Geschäftsführer. Als Grund für die Pläne gibt der Heiling Eis-Chef an, dass man den Tourismus in Lockenhaus beleben wolle. Gäste sollen via Segway von der Burg Lockenhaus zum Erlebnis-Park gebracht werden und umgekehrt.

Bei Erfolg auch Hotel vorgesehen

Bei Erfolg des Projektes sei in einer zweiten Ausbaustufe die Errichtung eines Hotels vorgesehen. Als Zeitraum für die Realisierung gibt Kitzwögerer drei bis fünf Jahre an. Das burgenländische Unternehmen Heiling-Eis ist in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland an sieben Standorten vertreten. Laut dem Geschäftsführer hat das Unternehmen 70 bis 80 Mitarbeiter. Durch die Erlebniswelt würden weitere zehn bis 15 Arbeitsplätze entstehen.