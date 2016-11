Neue FPÖ-Landesgeschäftsführerin

Petra Wagner aus Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) wurde am Donnerstag von Landesparteiobmann Johann Tschürtz (FPÖ) als neue Landesgeschäftsführerin vorgestellt. Ihre Hauptaufgabe wird die Organisation der Gemeinderatswahlen 2017.

Als offen und verlässlich bezeichnet FPÖ Landesparteiobmann Johann Tschürtz die neue Landesgeschäftsführerin Petra Wagner. Sie folgt Peter Jauschowetz nach. Die 48-Jährige stammt aus Rudersdorf und betreibt ein Altenwohnheim. Als Unternehmerin agiere Wagner zielorientiert, so Tschürtz: „Es kommt frischer Wind in die Partei und ich weiß, dass Petra Wagner ihre Tätigkeit sehr klug mit Umsicht gestalten wird. Sie hat für sich den Vorteil, dass Verlässlichkeit bei ihr an oberster Stelle steht.“

ORF

Selbst FPÖ-Bürgermeisterkandidatin

Wagner will die FPÖ-Landesgeschäftsstelle neu organisieren und bereitet sich bereits auf die kommenden Gemeinderatswahlen vor, bei denen sie selbst in Rudersdorf für das Bürgermeisteramt kandidieren will: „Ich habe schon vor, dass wir von Bezirk zu Bezirk gehen, eben nicht im Büro sind, und dort mit den Leuten in Verbindung sind, auch Sprechstunden abhalten und uns über die Politik, aber auch über die Sorgen und Themen unterhalten.“

Hohes Ziel bei Gemeinderatswahlen

Für die Gemeinderatswahlen stecken sich die Freiheitlichen ein hohe Ziele. Sie wollen die Zahl der Gemeinderäte von derzeit 80 auf 160 verdoppeln. Zuletzt kandidierte die FPÖ in 51 Gemeinden. 2017 sollen FPÖ-Vertreter im Großteil der Gemeinden antreten. In drei bis vier Gemeinden rechnet Tschürtz auch mit Chancen auf den Bürgermeistersessel. Derzeit stellt die FPÖ aber keinen Bürgermeister.

Keine Details über Plan für Jauschowetz

Für den bisherigen Landesgeschäftsführer Peter Jauschowetz habe man eine neue, „wichtige Aufgabe in Vorbereitung“, meinte Tschürtz, ohne Details zu nennen. Generell werde sich bei der FPÖ einiges ändern. Man werde „von der Pike auf alles neu organisieren.“