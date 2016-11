Gerhard Krammer übernimmt Klangfrühling

Gerhard Krammer übernimmt mit sofortiger Wirkung die künstlerische Leitung des Klangfrühlings auf Burg Schlaining. Er folgt Clara Frühstück und Willi Spuller nach. 2017 steht der Klangfrühling unter dem Motto „Luft und Liebe“.

Die Brüder Eduard und Johannes Kutrowatz, seit 7 Jahren auch Intendanten des Liszt-Festivals Raiding, haben 2000 den Klangfrühling gegründet und bis zum Vorjahr geleitet. Mit Schwung und vielen frischen Ideen haben heuer die Pianistin Clara Frühstück und der Sänger Wilhelm Spuller diese Aufgabe übernommen, um sie danach gleich wieder abzugeben.

Kulturlandesrat Helmut Bieler (SPÖ): „Nach 14 grandiosen Saisonen mit den Brüdern Kutrowatz und einer ebensolchen mit Frühstück und Spuller, haben wir uns nach vielen Beurteilungen von Konzepten entschlossen, Gerhard Krammer als neuen Intendanten für den Klangfrühling vorzustellen.“

Seltene Programme für das Burgenland

Als Komponist und Musiker ist Gerhard Krammer beim Klangfrühling schon aufgetreten. Er ist außerdem Mitbegründer und Mitorganisator des Kinderfestivals Burg Forchtenstein Fantastisch, für das er auch immer wieder Musicals komponiert und er leitet die Konzerte von Himmel und Haydn in der Bergkirche in Eisenstadt. In Schlaining möchte er Programme bieten, wie sie im Burgenland sonst eher selten zu hören sind. „Dort wo wir Nischen gefunden haben, das ist in der älteren, alten Musik, also in der Musik des Barock und der Frühklassik, und das ist im zeitgenössischen Schaffen, wird der Klangfrühling als Festival versuchen diesen Bogen zu spannen, vom Alten zum Neuen bis zum Heutigen“, so Krammer.

Internationale und heimische Gäste

Mit Gästen aus seiner Zweitheimat Venedig und heimischen Musikerinnen und Musikern will Krammer das Programm für 2017 bestreiten. Organsiatorisch steht ihm als neuem künstlerischem Leiter des Klangfrühlings der Verein Zukunft Schlaining zur Seite. Bespielt werden von 23. bis 28. Mai 2017 neben der Burg auch die fünf Ortsteile von Stadtschlaining.