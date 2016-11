Stimmen aus dem Burgenland zur US-Wahl

Donald Trump wird neuer US-Präsident. Die Wahl von Donald Trump hat jedenfalls in Europa für eine große Überraschung gesorgt. „Radio Burgenland“-Reporter Wolfgang Unger hat Stimmen dazu in Oberwart eingefangen.

Der umstrittene Außenseiter Donald Trump hat es - entgegen beinahe aller Umfragen - geschafft und die Wahl gewonnen. Hillary Clinton räumt ihre Niederlage ein. Und was sagen die Burgenländerinnen und Burgenländer dazu?

Amerikaner im Burgenland

Die US-Präsidentschaftswahl haben natürlich auch Amerikanerinnen und Amerikaner, die im Burgenland leben, sehr aufmerksam verfolgt. Wie so viele US-Bürger in Österreich hat auch Andy Garner, der in Bad Sauerbrunn lebt, Hillary Clinton gewählt - dafür ist er vor zwei Wochen eigens in seine alte Heimat in North Carolina gereist. „Radio Burgenland“-Reporterin Patricia Schuller hat die gestrige spannende Wahlnacht mit ihm und seiner Familie verbracht - mehr dazu in Amerikaner fiebern im Burgenland mit.

Burgenländer in Amerika

Auch 80.000 Auswanderer aus dem Burgenland und ihre Nachfahren haben gewählt. Wir haben mit einigen Burgenländern in Amerika gesprochen, wie zum Beispiel mit dem Punitzer Ed Marakovits. Er ist 1957 mit acht Jahren nach Amerika ausgewandert und lebt in Pennsylvania - mehr dazu in Burgenländer in den USA.