Grüne gegen den Ausbau der A3

Die Grünen sind gegen die Verlängerung der Südostautobahn (A3) bis zur ungarischen Grenze. Das sei ein weiteres Zeichen verfehlter Verkehrspolitik, kritisiert die Landessprecherin der Grünen Regina Petrik.

Der Bau von Straßen ziehe Verkehr an, statt ihn zu reduzieren, so die Landessprecherin der Grünen Regina Petrik. Die Verlängerung der A3 würde zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen vor allem im Schwerverkehr führen. Die Folge seien unzumutbare Lärmbelastung und Luftverschmutzung für die Anrainergemeinden, so Petrik.

ORF

Grüne fordern Ausbau des öffentlichen Verkehrs

„Das Burgenland muss verhindern, und da bin ich wirklich sehr überzeugt davon, dass wir zum Transitland zwischen Ungarn und Mittel- und Westeuropa werden. Es bringt keinen einzigen Arbeitsplatz im Burgenland und es verringert die Lebensqualität in den burgenländischen Gemeinden“, so Petrik. Sie fordert den Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Link:

A3-Verlängerung wieder ein Thema (burgenland.ORF.at; 2.11.2016)