Chormusik für „Licht ins Dunkel“

Weihnachten ist nicht mehr so weit weg, wie man glauben möchte. Im ORF Burgenland laufen die Vorbereitungen und Arbeiten für „Licht ins Dunkel“ auf Hochtouren. Im MIttelpunkt: Chormusik. Die ersten Aufzeichnungen sind erledigt.

Zehn Chöre stehen heuer im Mittelpunkt von „Licht ins Dunkel“ im Burgenland. Auch der alljährlicher Adventkalender in „Burgenland heute“ widmet sich der Musik. Die Chormusik steht im Mittelpunkt der Weihnachtszeit. Aus gutem Grund: Das Singen hat im Burgenland eine lange Tradition und einen hohen Stellenwert, sagt Chorleiter Michael Graf aus Leithaprodersdorf.

Die schönsten Advent- und Weihnachtslieder zeigen wir ab dem 1. Dezember in „Burgenland heute“ - und eben am 24. Dezember in „Licht ins Dunkel“.