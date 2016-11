Frau bei Küchenbrand verletzt

In Donnerskirchen wurde die Feuerwehr am Dienstag zu einem Küchenbrand gerufen. Ursache war vermutlich eine am Herd vergessenen Pfanne mit Fett. Eine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Zu dem Brand kam es in einem von zwei Parteien bewohnten Haus, schilderte der Feuerwehrkommandant von Donnerskirchen, Harald Heintz. Eine Person konnte selbst den Gefahrenbereich verlassen. Aus der zweiten Wohnung wurde eine ältere Frau von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht.

Die Einsatzkräfte waren laut Landessicherheitszentrale um 8.35 Uhr alarmiert worden. Neben der Feuerwehr Donnerskirchen waren auch Kräfte aus Schützen am Gebirge und Eisenstadt ausgerückt, um eine Atemschutzreserve zu bilden, so Heintz. Gegen 10.30 Uhr konnte bereits „Brand aus“ gegeben werden. Feuerwehrleute kontrollierten den Dachstuhl, der anschließend noch entraucht wurde.