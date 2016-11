Burgenländer in den USA

Hochspannung in den USA: Wer wird ins Weiße Haus einziehen? Auch 80.000 Auswanderer aus dem Burgenland und ihre Nachfahren wählen mit. Wir haben mit einigen Burgenländern in Amerika gesprochen.

Der Punitzer Ed Marakovits ist 1957 mit acht Jahren nach Amerika ausgewandert und lebt in Pennsylvania, einem der sogenannten „Swing States“ - also ein Bundesstaat, in dem der Wahlausgang sehr knapp wird und der vielleicht sogar wahlentscheidend fürs ganze Land wird. In den letzten Umfragen steht es 44 Prozent zu 39 Prozent für Hillary Clinton.

Ed Marakovits

„Verrückteste Wahl in der Geschichte“

Ed Marakovits aus Punitz (Bezirk Güssing) freut sich schon, wenn alles vorbei ist: „Umfragen ändern sich jeden Tag. Sollte Trump Pennsylvania gewinnen, dann muss er auch in Arizona, Ohio, North Carolina und Florida Sieger sein. Wir erleben jetzt die verrückteste und peinlichste Wahl in der Geschichte der vereinigten Staaten. Ich werde mich sehr freuen, wenn alles vorbei ist. Ich denke die meisten Menschen werden das kleinere der zwei Übel wählen.“

„Seine Unerfahrenheit macht mir Angst“

Egal, wer das Rennen macht - das Ergebnis wird weltweit Auswirkungen haben. Wie sich das Land verändern wird? „Das hängt ganz davon ab, wer gewählt wird. Wenn Hillary gewinnt, werden wir vier weitere Jahre von dem haben, was wir in den letzten acht Jahren mit Obama erlebt haben. Trumps Unerfahrenheit in Diplomatie und Außenpolitik könnte sehr gefährlich sein. Ehrlich gesagt, seine Unerfahrenheit macht mir viel Angst.“

Das Phänomen Trump

Für viele Beobachter in Europa ist es erstaunlich, wie jemand wie Donald Trump überhaupt in die engere Wahl für so ein Amt kommen kann: jemand, der sich bei seinen Auftritten und in seinen Reden über Frauen lustig macht, der Behinderte verspottet und Einwanderer pauschal als kriminell bezeichnet. Warum Trump so viele Amerikaner begeistert? „Das ist eine sehr gute Frage. Donald Trump ist als republikanischer Kandidat für das Amt des Präsidenten hervorgegangen, weil das amerikanische Volk mit unserem Kongress sehr unzufrieden ist. Die Politiker haben Trump erschaffen, sie schufen diese aktuelle Situation. Einmal gewählt haben die Mitglieder des Kongresses nur eine Agenda und das ist wiedergewählt zu werden.“

Für viele Amerikaner ist es eine Wahl „Not gegen Elend“, weil beide Kandidaten nicht besonders beliebt sind. Wen wird Ed Marakovits wählen?

Ed Marakovits - Punitzer, seit 59 Jahren in Pennsylvania

Jabinger Frank Paukovits aus New York

Hillary Clinton oder Donald Trump? Die Frage aller Fragen. 200 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Auch viele Nachfahren von burgenländischen Auswanderern. Wie Frank Paukovits, zum Beispiel. Die Eltern von Frank Paukovits stammten aus Jabing (Bezirk Oberwart). Frank Paukovits ist 73 Jahre alt, er lebt in New York, im Stadtteil Queens. Und auch nach so langer Zeit schlägt sein Herz noch für seine alte Heimat.

Frank Paukovits im Gespräch mit Walter Schneeberger

Frank Paukovits ist Mitglied der Burgenland Bunch.