Finanzausgleich: Zufrieden mit Einigung

Beim Finanzausgleich gibt es eine Einigung zwischen Bund und Ländern. Die Verhandlungspartner zeigen sich zufrieden. Das Burgenland war bei den Gesprächen durch Finanzlandesrat Helmut Bieler (SPÖ) vertreten. Auch er ist zufrieden.

Im Finanzministerium in Wien sind Finanzminister Hans Jörg Schelling und die Finanzreferenten der neun Bundesländer vor die Presse getreten. Am Montagvormittag sind die mühsamen Verhandlungen zwischen dem Finanzminister, den Landesfinanzreferenten und anderen Vertretern der Länder, Städte und Gemeinden nach Monaten zu Ende gegangen - mehr dazu in Finanzausgleich steht.

Das Burgenland war bei diesen Gesprächen durch Finanzlandesrat Helmut Bieler vertreten. „Die großen Brocken sind im Prinzip geschafft. Ich bin froh, dass nach so vielen Stunden und Tagen Verhandlungen das so ausgeht“, so Bieler.

APA/Roland Schlager

300 statt 500 Millionen

Konkret geht es um die Verteilung von 80 Milliarden Euro Steuereinnahmen pro Jahr. Beim Finanzausgleich wird der komplizierte und wahrhaft föderalistische Weg des Steuergeldes vom einkassierenden Bund bis in die kleinsten Strukturen der Dörfer festgelegt.

Die Länder wollten ursprünglich 500 Millionen Euro zusätzlich, der Finanzminister hat 300 Millionen geboten. Zusätzlich gibt es eine Einmalzahlung von 125 Millionen Euro. Damit sollen die Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen gedeckt werden. Die laufende Erhöhung ist laut Finanzminister zweckgebunden für die Gesundheitsreform.