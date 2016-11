Kontrolle: Autofahrer verletzt Soldat

Bei einer Grenzkontrolle in St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) ignorierte ein Autofahrer eine Grenzkontrolle, gab Gas und fuhr einem Soldaten über den Fuß. Er wurde leicht verletzt. Der Lenker wurde angezeigt.

Soldaten hatten am Wochenende den etwa 50-jährigen Lenker für eine Grenzkontrolle angehalten. Der Mann wollte mit seinem Auto am Grenzkontrollposten in der Gemeinde St. Martin an der Raab von Ungarn nach Österreich einreisen.

Anzeige für Autolenker

Der Mann weigerte sich auch nach dreimaliger Aufforderung, sich auszuweisen und stieg plötzlich aufs Gas. Dabei fuhr er dem 30-jährigen Soldaten über den Fuß. Der Mann wurde verletzt.

Der fahrerflüchtige Lenker, ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Verletzung eines Beamten im Dienst angezeigt.

Mann in St. Margarethen festgenommen

Und Beamte der Polizei St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt Umgebung) nahmen am Wochenende einen 28-jährigen Ungarn fest. Der Mann wollte mit seinem Fahrzeug an der Grenzkontrollstelle St. Margarethen einreisen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 28-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben ist. Außerdem wird er von vier Gerichten in Österreich gesucht. Nach der Verhaftung wurde er in die Justizanstalt gebracht.