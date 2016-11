Weltmeister mit 19: Nico Wiener

Nico Wiener aus Schreibersdorf ist mit 19 Jahren bereits Welt- und Europameister. Der Bogenschütze hat auf internationaler Ebene schon viel erreicht, hat aber noch mehr Ziele. Für nächstes Jahr strebt er den Einzug in den Weltcup an.

Konzentration, Ruhe und Präzision - all das bringt der Sportler aus Schreibersdorf (Bezirk Oberwart) mit seinen 19 Jahren bereits mit. Im 3D-Bogenschießen - beim Schießen auf Tierattrappen - gehört der junge Schreibersdorfer bereits zur Elite. Zu seinen größten Erfolgen zählen Welt- und Europameistertitel.

„Letztes Jahr bin ich zur WM gefahren - ohne Erwartungen - und bin Weltmeister geworden. Der Europameistertitel heuer war für mich wichtiger, weil ich meinem Weltmeistertitel Ehre machen wollte. Und jetzt bin ich Weltmeister ‚Feld‘ geworden. Das war ein sehr großer Schritt in meiner Karriere“, so der Bogenschütze.

ORF

ORF

Einstieg in Weltcup als Ziel

2011 stieg Nico Wiener auf den Compound-Bogen um. Es ist die modernste aller Bogenklassen, allerdings nicht olympisch. Die Erfolge geben der Entscheidung aber recht. Grundstein für den Erfolg ist der Rückhalt durch seine Familie. Vater Wolfgang Wiener ist gleichzeitig Trainer und Sparringpartner. Der Garten wurde zum Trainingsgelände umfunktioniert. Und dort wird fast täglich trainiert, denn die Ziele sind hoch gesteckt.

„Meine Ziele wären, dass er nächstes Jahr in den Weltcup einsteigt. Das ist schon die absolute Profiliga. Wir wollen versuchen, dort in die Top-Ten zu kommen. Wenn die Sponsoren oder die großen Bogenfirmen sehen, dass die Leute gut sind, wird das auch mehr unterstützt“, so Vater und Trainer Wolfgang Wiener.

ORF

ORF

Unterstützung durch Familie und Gemeinde

Der Sport ist in der Familie ein allgegenwärtiges Thema. Schwester Yvonne und Bruder Adam sind in der Leichtathletik erfolgreich. Und nicht nur die Familie unterstützt den Bogenschützen, sondern auch die Gemeinde greift ihm unter die Arme. Nun liegt es an Nicos Leistungen, wohin der Weg im Weltcup führt.