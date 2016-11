Lieferwagen krachte in Baumgruppe

Der Lenker eines Lieferwagens ist Samstagabend bei der S31-Abfahrt Neutal von der Fahrbahn abgekommen und in eine angrenzende Baumgruppe gekracht. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Während der Anfahrt zum Einsatzort hatten die Feuerwehrleute allerdings ein schlechtes Gefühl, denn die Einsatzmeldung lautete: „Autobusunfall mit mehreren Verletzten“. Die Feuerwehren Oberpullendorf und Weppersdorf wurden daher auch gleichzeitig zum Einsatzort alarmiert, sowie mehrere Rettungswägen des Roten Kreuzes und des Arbeitersamariterbundes. Auch die Polizei und ASFINAG waren vor Ort.

Nachdem sich diese Schreckensmeldung jedoch nicht bewahrheitete, konnten die Feurwehrleute das Unfallauto aus dem Wald bergen und von der S31 abtransportieren. Insgesamt 37 Feuerwehrleute waren mit neun Fahrzeugen im Einsatz.

Unfall in Großhöflein

Auch in Großhöflein (Bez. Eisenstadt-Umgebung) kam es in der Nacht auf Sonntag im Ortsgebiet zu einem spektakulären Unfall mit einem Pkw. Aufgrund eines Fahrfehlers kam ein 77-jähriger Lenker aus dem Bezirk Eisenstadt von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Fahrzeug gegen eine Hausmauer. Der Unfall ereignete sich in der Meistergasse. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, der beim Lenker durchgeführte Alkotest war positiv.