Fußballakademie sucht neuen sportlichen Leiter

Die Fußballakademie Burgenland bekommt eine neue sportliche Leitung. Der bisherige Leiter Hans Füzi verabschiedet sich nach langjähriger Arbeit in der Akademie und macht den Weg für einen neuen Chef frei.

Seit erste Gespräche über die Gründung der Fußballakademie im Jahr 2005 geführt wurden, war Füzi in das Projekt „Ausbildung zum Profinachwuchsspieler“ involviert. Als Leiter des ehemaligen Bundesliga Nachwuchszentrums (BNZ), übernahm Füzi dann bei der Gründung 2009 die sportliche Leitung der Fußballakademie Burgenland. „Ich habe schon ein gewisses Alter erreicht. Die Aufgaben werden immer mehr, darum habe ich beschlossen aufzuhören“, sagt Füzi über seinen Abgang.

ORF

Neuer Leiter gesucht

Ein Nachfolger wird ab 1. Jänner die sportliche Leitung in der Fußballakademie übernehmen. Das Bewerbungsverfahren hat bereits begonnen, sagt Christian Illedits, einer der Aufsichtsräte in der Fußballakademie. „Durch das freiwillige Ausscheiden von Hans Füzi, ist es notwendig geworden, dass wir eine neue Ausschreibung durchführen. Das haben wir jetzt schon in die Wege geleitet“, so Illedits. Die Bewerbungsfrist endet Mitte November, eine engere Auswahl gibt es daher noch nicht. Ab Jänner wird es dann jedenfalls einen neuen sportlicher Leiter geben.

Seit der Eröffnung der Akademie im Jahr 2009 verzeichnet die Ausbildungsstätte in Mattersburg derzeit 12 Profispieler in der österreichischen Bundesliga bzw. in der 2. Deutschen Bundesliga. Am Erfolg soll weiter gearbeitet werden.

