Festakt „60 Jahre Brücke von Andau“

Anlässlich des Jubiläums „60 Jahre Brücke von Andau“ findet am Freitag ab 13.00 Uhr ein Festakt in der Gemeinde im Seewinkel statt. Vor 60 Jahren, nach der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands, flüchteten über die damals kleine Holzbrücke zehntausende Menschen nach Österreich.

Noch vor dem offziellen Festakt wird bei der Brücke über den Einser-Kanal an der österreichisch-ungarischen Grenze nahe Andau ein Kranz niedergelegt. Militärpfarrer Alexander Wessely wird die Segnung vornehmen.

An der Gedenkveranstaltung anlässlich des Ungarnaufstandes von 1956 nehmen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Altbundespräsident Heinz Fischer, sowie die gesamte burgenländische Landesregierung, politische Vertreter aus Ungarn und einige Zeitzeugen teil.

Die sogenannte Fluchtstraße wird besichtigt, der lange Weg zwischen Andau und der Brücke an dem zahlreiche Künstler aus aller Welt mit ihren Skulpturen und Installationen an die Ereignisse vor 60 Jahren erinnern. Um 14.00 Uhr wird im Andauer Weingut Scheiblhofer schließlich der offizielle Festakt abgehalten.

Massenflucht im Jahr 1956

Im Zuge des Ungarischen Volksaufstandes kam es ab dem Sommer 1956 zu einer Flüchtingswelle. Mehr als 200.000 Ungarn flüchteten vor der Diktatur in ihrer Heimat in den Westen, allein im Bereich Andau waren es 70.000 Menschen. Im Burgenland kamen sie in Auffanglager, Schulen und privaten Unterkünften unter. Am 21. November 1956 wurde die Holzbrücke bei Andau von ungarischen Soldaten gesprengt. 40 Jahre später wurde eine neue Brücke in Zusammenarbeit ungarischer und österreichischer Soldaten errichtet, im September 1996 wurde sie feierlich eröffnet.

