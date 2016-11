Rigoletto 2017 im Steinbruch

2017 wird im St. Margarethener Steinbruch wieder auf der großen Felsenbühne Oper gespielt. Es steht wieder ein berühmtes Operndrama auf dem Programm: Verdis Rigoletto. Die Veranstalter versprechen nach der Aufführung im Jahr 2009 eine spektakuläre Neu-Inszenierung.

Ein Vollblut-Theatermann mit Erfahrungen von Bayreuth bis Fernost bei der Einverleibung der Naturkulisse - so präsentiert sich Rigoletto-Regisseur Philippe Arlaud im Imagevideo der Oper im Steinbruch. „Wenn man hierher kommt, denkt man nicht, dass man in einem Theater ist. Wir sind so beeindruckt von dieser Natur, dieser Kraft - wir müssen das in dem Stück mitnehmen“, so der Regisseur.

ORF

Arlaud zuständig für Inszenierung, Bühnenbild, Licht

Arlaud ist beim St. Margarethener Rigoletto nicht nur für die Inszenierung, sondern auch für Bühnenbild und Lichtgestaltung zuständig. Sein Konzept, den unverkleideten Stein wirken zu lassen, deckt sich mit der Linie des Veranstalters. „Ich glaube, dass das auch mit der neuen Technologie, die uns zur Verfügung steht, eine Sache wird, die sehr opulent ist. Also die Reduktion der Fixbauten, gibt der Opulenz durch das Licht erst den Raum, den es braucht“, so Karl Wessely.

Die Dramatik des Steins findet in der Oper Widerhall in der Wucht und Schicksalhaftigkeit von Handlung und Musik. Die wird erstmals von einer Frau geleitet. „Man wird hereingezogen und am Schluss bricht es über einen herein, so etwas ist unheimlich genial“, so Dirigentin Anja Bihlmaier.

ORF

Elena Sancho-Pereg als Gilda

Elena Sancho-Pereg war im Vorjahr die hochgelobte Adina im Liebestrank. In Verdis Rigoletto wird sie der Gilda ihre strahlende Stimme und ihre Ausdruckskraft leihen. Schon im Vorjahr verliebte sie sich in alles rund um den Steinbruch. Und als sie dann erfuhr, dass nächstes Jahr Rigoletto geplant ist, bettelte sie beinahe darum, für die Rolle ausgewählt zu werden. Sie will einfach wiederkommen, erklärte sie bei einer Pressekonferenz.

Begeisterung und Feuer scheinen im Produktionsteam schon vorhanden. Bei der Premiere am 12. Juli 2017 soll sich das dann auch aufs Publikum übertragen.

ORF

Link: