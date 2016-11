Soldaten zum Grenzeinsatz verabschiedet

Am Donnerstag hat Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil (SPÖ) gemeinsam mit seinem ungarischen Amtskollegen Istvan Simicsko das österreichische Soldaten-Kontingent für den Grenzeinsatz in Ungarn in Nickelsdorf verabschiedet.

In Nickelsdorf selbst war ein Vorabkommando von 15 Soldaten anwesend. Insgesamt wurden 65 Soldaten - hauptsächlich aus Salzburg - und zirka 50 Fahrzeuge nach Ungarn entsandt. Doskozil sieht die Europäsche Union im Hinblick auf die Flüchtlingssituation „unter Zugzwang“. Es sei klar, „dass wir einen zeitlichen Horizont haben, der uns möglicherweise in unseren Handlungsoptionen begrenzt“, sagte Doskozil.

„Wir haben nicht sehr viel gelernt“

Wenn man heute schaue, was in der Ukraine passiere und was aktuell in der Türkei passiere, wenn man die Terrorsituation in Österreich oder die Migrationskrise beurteile, müsse man sagen: „Wir haben europäisch nicht sehr viel gelernt aus diesen Vorgängen. Wir diskutieren immer noch über die Handlungswege, über die Möglichkeiten, diese Situationen zu bewältigen“, sagte Doskozil.

Es sei „bei Gott nicht so, dass die Balkanroute gänzlich geschlossen ist. Es befinden sich nach wie vor täglich einige Hunderte Menschen im Rahmen von Schleppertätigkeiten auf dem Weg nach Europa, auf dem Weg nach Österreich, nach Deutschland, in andere Länder.“ Man müsse sich kritisch die Frage stellen: „Europäische Union - wo soll der Weg hingehen? Was sollen wir machen?“

APA/Robert Jaeger

Lösungen auf europäischer Ebene finden

Die Handlungsoptionen und die Lösungswege seien nur auf europäischer Ebene zu suchen und zu finden, stellte Doskozil fest. Es gebe mehrere Optionen - eine sei die Außengrenzsicherung, eine weitere seien Rückführungsabkommen. In einem dritten und vierten Schritt werde man diskutieren müssen, wie man die Menschen verteile und wie man die Verfahren führe.

Es zeige sich, dass trotz der Situation in Griechenland und jener in Italien kein klares Bekenntnis dazu abgelegt werde, „wie machen wir europäisch Grenzschutz?“ Was man derzeit in der Europäischen Union nicht zustande bringe, versuche man nun bilateral - in weiterer Folge vielleicht auch mit anderen Staaten - einzuleiten, so Doskozil. Der heutige Tag sei „ein wichtiger Schritt“, weil man erstmalig auf diese Art und Weise eine Mission verabschiede, die sich mit der Außengrenzsicherung beschäftige.

ORF Burgenland: Sie meinten, dass dieser Einsatz die Antwort darauf sei, dass Europa versagt hat. Was haben Sie damit konkret gemeint?

Hans-Peter Doskozil: Ich glaube, man muss gesamtheitlich beurteilen, dass ein entsprechender Außengrenzschutz die sicherheitspolitische Herausforderung nicht nur heute, nicht nur dieses Jahr, sondern mittelfristig sein wird, wenn man die Migrationskrise thematisiert. Da gibt es einige Handlungsfälle, die auf europäischer Ebene notwendig wären. Es ist eine gewisse Ohnmachtsstellung in gewissen Fragen - speziell was den Außengrenzschutz betrifft - zu erkennen. Wir haben bereits im April mit den Verteidigungsministern der Zentraleuropäischen Staaten beschlossen, wie wir uns Außengrenzschutz vorstellen: gemischt mit polizeilichen, militärischen und zivilen Elementen. Und wenn es von Europa keine Antworten gibt, müssen wir hier zwar europäisch denken, aber in der Region die Antworten geben.

ORF Burgenland: Das heißt, Sie sehen das Militär als fixen Bestandteil der Grenzsicherung, auch mittelfristig?

Doskozil: Aus meiner Sicht ist es berechtigt und das erwartet sich die Bevölkerung auch von uns, dass wir jene Kräfte, die zur Verfügung stehen, auch entsprechend einsetzen. Ich glaube, es wäre falsch zu denken, dass wir ausschließlich mit Polizeikräften einen effektiven Außengrenzschutz organisieren können.

Das Gespräch führte Martin Lischka, ORF Burgenland.