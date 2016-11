A3-Verlängerung wieder ein Thema

Jahrelang ist es um die geplante Verlängerung der Autobahn A3 in Richtung Ungarn still gewesen, jetzt nimmt das Projekt wieder Fahrt auf. Geplant ist eine Erweiterung der Autobahn vom Knoten Eisenstadt bis nach Klingenbach.

Die Autobahngesellschaft ASFINAG informierte jetzt die Bürgermeister von Klingenbach, Siegendorf, Zagersdorf und Wulkaprodersdorf über den aktuellen Planungsstand. Die A3 soll laut Plan entlang der jetzt schon bestehenden B16 verlängert werden. Das ist jene Bundesstraße, in die die A3 derzeit beim Knoten Eisenstadt mündet.

ORF

ASFINAG: Verkehr auf B 16 wird immer mehr

Der Ausbau der Autobahn sei notwendig, sagte Alexander Walcher von der ASFINAG. Diese A3 sei ja gerade deshalb für das Land Burgenland und die betroffenen Gemeinden so wichtig, weil der Verkehr auf der bestehenden B16 so stark zugenommen habe und es immer schwieriger für die Anwohner der Gemeinden werde, nach Eisenstadt oder nach Wien zu kommen.

Trassenverlauf noch nicht fixiert

Fixiert ist der genaue Trassenverlauf noch nicht. Man werde die Details erst in den nächsten Monaten ausarbeiten müssen, so Walcher. Es seien hier sehr viele Überlegungen anzustellen, man habe ja auch einige Bäche, die überquert werden müssten und vor allem im Bereich der Zuckerfabrik gebe es einige Gewerbebetriebe. All diese Faktoren müssten in der Planung berücksichtigt werden.

Von den Bürgermeistern wollte zunächst noch keiner gegenüber dem ORF Burgenland Stellung nehmen. In Wulkaprodersdorf beispielsweise gibt es am Donnerstagabend eine Gemeinderatssitzung. Bei dieser möchte Bürgermeister Friedrich Zarits (ÖVP) die Gemeinde über das Treffen mit der ASFINAG informieren.