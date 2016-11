Gewerbeordnung: Abwartende Reaktionen

Die Bundesregierung hat sich nun doch noch auf eine Novelle der Gewerbeordnung geeinigt. Die groß angekündigte Reform blieb aber aus. Im Burgenland reagiert man abwartend auf die Einigung.

Wirtschaftslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) ist noch skeptisch, nicht zuletzt deshalb, wie er sagt, weil es sich bei der Einigung der Regierung erst um einen Gesetzesentwurf handle, der Ende der Woche in Begutachtung geschickt werde - mehr dazu in Entwurf soll bald in Begutachtung.

Als gelernter Österreicher wisse man ja, dass sich da noch etliches ändern könne. Man müsse vor einer Bewertung einmal das Endprodukt abwarten. Grundsätzlich sei es sicher positiv zu bewerten, wenn es zu einer Entbürokratisierung komme und wenn eine Kostenersparnis für die Unternehmer gegeben sei, so Petschnig.

Wirtschaftskammer will Gesetzesentwurf prüfen

Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth wollte sich am Mittwoch noch nicht zu der Einigung der Regierung über die neue Gewerbeordnung äußern. Aus der Wirtschaftskammer heißt es, dass man sich den neuen Gesetzesentwurf noch näher ansehen müsse.