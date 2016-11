Welpen in Kartons geschmuggelt

Die Polizei hat erneut einen Fall von Welpenschmuggel entdeckt: In Nickelsdorf wurden am Dienstag bei einer Kontrolle neun Hundewelpen in Umzugkartons auf dem Anhänger eines Kastenwagens gefunden.

Kurz nach Mittag stoppten Polizisten aus Nickelsdorf auf der B10 einen 38-jährigen Bulgaren in einem Kastenwagen als er nach Österreich einreisen wollte. Im Wagen waren auch zwei Kleinkinder, die nicht in einem Kindersitz angegurtet waren.

Landespolizeidirektion Burgenland

Zuwenig Luft und Licht für Welpen

Als die Polizisten den Anhänger kontrollierten, stießen sie auf zwei Umzugskartons, in die kleine Löcher gebohrt worden waren. Beim Öffnen fanden sie neun Hundewelpen im Alter zwischen sechs und acht Wochen. Die Tiere hätten weder genug Luft noch genug Licht gehabt, so die Landespolizeidirektion. Die kleinen Hunde wurden dem Amtstierarzt übergeben.

Landespolizeidirektion Burgenland

Der 38-Jährige habe zwar Papiere vorgewiesen, diese seien aber unvollständig ausgefüllt gewesen, so die Polizei. Außerdem habe man einige Fälschungsmerkmale und auch keinen Chipcodevermerk gefunden. Der Bulgare wurde wegen der fehlenden Kindersitze angezeigt und musste außerdem als Sicherheit 3.000 Euro hinterlegen.

Erst in der der Vorwoche waren 47 Hundewelpen bei Nickelsdorf beschlagnahmt worden - mehr dazu in 47 Hundewelpen in Pkw geschmuggelt und Geschmuggelte Welpen derzeit wohlauf.