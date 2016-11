Zsifkovits: „Allerheiligen Zeit zum Nachdenken“

In Eisenstadt hat Diözesanbischof Ägidius Zsifkovits am Dienstag Vormittag den Festgottesdienst am Allerheiligentag geleitet. Allerheiligen ist für den Bischof eine Zeit des Nachdenkens über die Sterblichkeit.

Bischof Ägidius Zsifkovits war am Allerheiligentag zudem Gast im Studio von „Burgenland Heute“. Im Gespräch mit Moderatorin Elisabeth Pauer äußert er sich auch zur aktuellen politischen Diskussion über den Gottesbegriff auf Wahlplakate der FPÖ.

Studiogespräch von ORF Burgenland-Moderatorin Elisabeth Pauer mit Bischof Ägidius Zsifkovits

Zsifkovits betont, dass er zur Deeskalation beitragen möchte. Für ihn sei es jedoch klar, dass sich die katholische Kirche nicht in die Parteipolitik einmischen möchte. Wer den Namen Gottes in den Mund nehmen möchte, solle sich jedoch bewusst sein, wer dieser Gott ist.

Allerheiligenmesse im Eisenstädter Dom

Schon am Vormittag hat der Bischof die heilige Messe im Eisenstädter Martinsdom geleitet. Nach der Messe haben sich viele Gläubige zum städtischen Friedhof begeben, um den verstorbenen Angehörigen zu gedenken. Allerheiligen ist für sie ein wichtiger Tag im Kirchenjahr.

Was Allerheiligen für die Gläubigen bedeutet

