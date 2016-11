Neues Bundesheerquartier in Sankt Margarethen

Rund 80 Assistenzsoldaten sollen in den nächsten Wochen von der Martinkaserne in Eisenstadt nach Sankt Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) verlegt werden. Das neue Quartier wird derzeit adaptiert.

Grund für diese Verlegung ist die Neuaufstellung des 1. Jägerbataillons im Nordburgenland. In den Kasernen Bruckneudorf und Eisenstadt sollen laut Militärkommando Burgenland in den nächsten Monaten Soldaten des neu aufzustellenden 1. Jägerbataillons einziehen.

Die erforderlichen Bauarbeiten in der Martinkaserne sind in Planung. Es wird um Soldatinnen und Soldaten geworben: „Nächstes Jahr wird eine neue Jägerkompanie aufgestellt. Damit werden 20-30 Kadersoldaten und in Folge 80 Grundwehrdiener untergebracht.“

Nähe zur Grenze als Vorteil

Derzeit sind in der Martinkaserne Assistenzsoldaten untergebracht. Um Platz für die 1. Jägerkompanie zu schaffen, werden die Assistenzsoldaten nun in ein vom Bundesheer angemietetes Haus in Sankt Margarethen verlegt. „Der Vorteil liegt nicht nur darin, dass wir Platz für die neue Truppe aufstellen - sondern auch, dass die Soldaten näher an der Grenze sind“, so Hametl. Die Umbauarbeiten in Sankt Margarethen sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen sein.