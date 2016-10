Kreisverkehr Arena Mattersburg gesperrt

Der Verkehrsknoten mit dem Kreisverkehr bei der Arena Mattersburg ist ab jetzt komplett gesperrt. Der Kreisverkehr wird abgerissen und durch zwei Ampelkreuzungen ersetzt. Die Bauarbeiten dauern drei Wochen.

Die Totalsperre der Anschlussstelle Mattersburg werde aber zu keinen Verkehrsbehinderungen und Staus führen, hieß es von der Baudirektion im Land Burgenland: Man habe sich ein kluges Umleitungssystem ausgedacht. Es gebe ein Konzept, wo die Pendler dann tatsächlich in der Regel durchgängig fahren könnten, sagte Bauleiter Wolfgang Heckenast.

Umleitungen im Detail

Von den Schnellstraßen S4 und S31 kommen Autofahrer durch diese Verkehrslösung weiterhin in die Arena und über eine Umleitung auch ins Zentrum von Mattersburg. Die Strecke von Mattersburg nach Eisenstadt und auf die S31 bei Forchtenstein kann über eine Umleitung ebenfalls befahren werden.

ORF

In umgekehrter Richtung, also von Eisenstadt nach Mattersburg auf der B50, werde der Verkehr über Walbersdorf umgeleitet, so Heckenast. Die S31-Auffahrten bei Forchtenstein beziehungsweise bei Wulkaprodersdorf seien geöffnet, so dass man die Umleitungsstrecken so kurz wie möglich halten könne. Für den Schwerverkehr gebe es etwas großräumigere Umleitungen, hier müssten auch die Anschlussstellen Sieggraben und Weppersdorf genutzt werden.

ORF

Ziel: Schnellere Durchfahrt

In drei Wochen werden die Bauarbeiten planmäßig abgeschlossen sein. Durch die zwei Ampelkreuzungen, die den Kreisverkehr ersetzen werden, soll sich die Fahrt durch die Arena um 25 bis 30 Prozent beschleunigen.