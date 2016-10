Burgenländer bei Cannabis-Ernte ertappt

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag einen 34-jährigen Südburgenländer während der Ernte auf seiner Cannabis-Plantage in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Die Plantage mit 75 Pflanzen war in einem Grünbereich nahe der Autobahn A3 „höchst professionell“ angelegt, so die Landespolizeidirektion Burgenland am Samstag. An der Wohnadresse des Mannes stellten die Beamten 22,5 Kilogramm Cannabisblüten sicher.

Der Verkaufswert der Drogen liegt laut Polizei bei rund 260.000 Euro. Die 38-jährige Lebensgefährtin des 34-Jährigen wurde ebenfalls festgenommen. Nach einem weiteren Mann wird gefahndet.