SVM hofft auf Punkte in Wolfsberg

Nach dem Punktegewinn in der Vorwoche bei Sturm Graz bestreitet der SV Mattersburg am Samstag neuerlich ein Auswärtsspiel. Die Mannschaft von Ivica Vastic gastiert in Wolfsberg beim WAC.

Mattersburg fuhr gegen Wolfsberg den bislang einzigen Saisonsieg eingefahren: Das war allerdings im August und daheim im Pappelstadion. Am Samstag muss die Mannschaft von Ivica Vastic auswärts antreten, geht aber mit dem Erfolgserlebnis des Last-Minute-Ausgleichs bei Tabellenführer Sturm Graz in die Partie.

ORF

Vor allem mental sei das 2:2 bei Sturm hilfreich gewesen, sagten Stürmer Patrick Bürger und Tormann Markus Böcskör. Man sei zwar noch immer Tabellenletzter, aber man könne auf diese Leistung aufbauen und das zeige, dass man nicht so viel verkehrt mache. Böcskör wird auch am Samstag das Tor hüten. Markus Kuster fällt mit seiner Fußverletzung weiter aus.

Spannung um Aufstellung und Taktik

Personell ist die eine oder andere Änderung in der Aufstellung möglich. Michael Novak hat nach seiner Verletzung bereits drei Spiele bei den Amateuren in den Beinen. Auch Thorsten Röcher ist auf dem Weg zurück. Manuel Seidl und Nedejlko Malic fallen fix aus.

Interessant wird auch, mit welcher taktischen Ausrichtung Ivica Vastic sein Team beginnen lässt. Zuletzt ließ Vastic sein Team gegen Sturm mit einer Fünfer-Abwehr verteidigen. Wolfsberg spielt meist mit zwei Stürmern, im Heimspiel setzte Vastic dagegen eine Viererkette ein. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.