Alpenverein tagt in Eisenstadt

In Eisenstadt findet am Samstag die Jahreshauptversammlung des Österreichischen Alpenvereines statt. 500 Mitglieder werden dazu erwartet. Unter anderem wird das Thema Förderung zur Diskussion stehen, denn die aktuelle Förderperiode läuft nächstes Jahr aus.

232 Hütten und 26.000 Kilometer Bergwege werden österreichweit vom Österreichischen Alpenverein instand gehalten. Diese Infrastruktur werde nicht nur den fast 500.000 Mitgliedern zur Verfügung gestellt, sondern allen Menschen, die Erholung in den Bergen suchen würden, betonte Vereinspräsident Andreas Ermacora bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Würde man die Personalkosten der ehrenamtlichen Mitarbeiter im ÖAV errechnen, ergäbe sich pro Jahr ein Budgetvolumen von 33 Millionen Euro. „Allein 3,8 Millionen Euro fallen auf die Erhaltung der Wege und die Sanierung der Hütten“, so Ermacora.

ORF

Drängen auf Verlängerung der Förderung

2013 drohte den alpinen Vereinen in Österreich die Streichung der Bundesförderung. Nach heftigen Protesten und einer Unterschriftensammlung konnte eine Förderung in Höhe von 3,6 Millionen Euro pro Jahr erwirkt werden. Diese Förderung läuft nächstes Jahr aus. Man habe bereits Vorgespräche geführt und wolle nun versuchen, die zuständigen Politiker zu überzeugen, „wie wichtig die Hütten und Wege für unser Land sind und wie wichtig auch diese Unterstützung ist“, so Ermacora.

Im Burgenland hat der Alpenverein 2.253 Mitglieder. Es gibt zwei Sektionen - die Sektion Burgenland und die Sektion Südburgenland. Das Burgenland hat sogar eine Hütte, die steht allerdings in Niederösterreich auf dem Schneeberg.

