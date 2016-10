Nach Mauereinsturz folgte Anzeige

Nach dem Einsturz einer Mauer des Lagerhauses Lutzmannsburg am vergangenen Wochenende, wurde nun Anzeige gegen die Leitung des Lagerhauses erstattet. Das bestätigte die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf am Freitag. Bei dem Einsturz gelangte Kunstdünger in den Ribitzabach.

Die Polizei Lutzmannsburg brachte nach dem Einsturz der Mauer beim Gericht eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts der Umweltgefährdung ein. Nun muss überprüft werden, ob eine Verwaltungsübertretung im wasserrechtlichen Sinne erfolgte - mehr dazu in Lagerhalle eingestürzt: Kunstdünger floss in Bach.

Landespolizeidirektion Burgenland

Instabiles Fundament

Laut einem Statiker, der das Gebäude bereits untersucht hat, führten zwei Faktoren zu dem Einsturz: Die Mauer war einerseits bereits 50 Jahre alt, andererseits hatte der Ribitzabach die Halle teilweise unterspült. Das Fundament wurde aufgeweicht und ließ die Mauer einstürzen - mehr dazu in Lagerhalle nach Einsturz nicht betretbar.

Die Leitung des Lagerhauses hat mittlerweile mit dem Wiederaufbau der eingestürzten Mauer begonnen. Ein Teil des Daches musste abgetragen werden, das Fundament für die neue Mauer wird derzeit errichtet.