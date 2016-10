Tierschmuggel: 47 Hundewelpen beschlagnahmt

Polizisten haben am Autobahngrenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) einem Tierschmuggel am Mittwoch ein Ende gesetzt. Ein Rumäne wurde aus dem Verkehr gezogen, dessen Pkw mit Transportboxen vollgestopft war. Darin befanden sich 47 Hundwelpen.

Die Hundewelpen wurden vom Amtstierarzt untersucht. Dieser stellte fest, dass die Tiere etwa sechs Wochen alt und nicht gechippt waren. Nach europäischen Tierschutzbestimmungen dürfe ein Welpe aber erst acht Wochen nach der Geburt von seiner Mutter getrennt werden, hieß es von der Polizei.

Landespolizeidirektion Burgenland

Ins Tierschutzhaus gebracht

Der 33-jährige Pkw-Lenker erzählte den Beamten, dass er in Rumänien Hundezüchter sei und die Tiere aus seiner Heimat nach Frankreich habe bringen wollen, um sie dort zu verkaufen. Den Beamten gab er 24 EU-Tierpässe. Der Amtstierarzt ordnete die Sicherstellung der Welpen an. Mitarbeiter des Tierschutzhauses „Sonnenhof“ in Eisenstadt holten die Welpen ab.

Landespolizeidirektion Burgenland

Welpen sollten teuer verkauft werden

Der Mann wurde wegen mehrerer Delikte angezeigt. Ermittelt wird auch wegen Verdachts auf Tierquälerei. Weil die Welpen noch keinen Chip tragen und Seiten der EU-Tierpässe verfälscht wurden, besteht laut Landespolizeidirektion der Verdacht, dass sie beim Verkauf als in Frankreich geboren deklariert hätten werden sollen. Die Hunde würden dann in Frankreich nachgechippt. Auf diese Weise lasse sich für die Welpen ein höherer Preis erzielen.