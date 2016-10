Meisten Unfälle im Bezirk Neusiedl am See

In der Verkehrssicherheit kann es nur ein Ziel geben: Kein tödlicher Verkehrsunfall. Dieses Ziel wurde in den vergangenen viereinhalb Jahren von Rust erreicht, stellt der VCÖ fest. Der unfallträchtigste Bezirk ist Neusiedl am See.

In der Landeshauptstadt gab es in den Jahren 2012 und 2013 keinen tödlichen Verkehrsunfall, im Bezirk Güssing in den Jahren 2013 und 2014, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Der unfallträchtigste Bezirk ist Neusiedl am See.

Allein hier starben 34 Menschen bei Verkehrsunfällen von 2012 bis zum 1. Halbjahr 2016. Jeder dritte tödliche Verkehrsunfall passierte im Untersuchungszeitraum im Bezirk Neusiedl, so der VCÖ. In den Bezirken Oberwart und Oberpullendorf kamen jeweils 15 Personen bei Verkehrsunfällen ums Leben, im Bezirk Mattersburg elf und im Bezirk Eisenstadt-Umgebung zehn.

Pendler sicherer unterwegs mit Bahn

Wichtig für mehr Verkehrssicherheit sei auch der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs. Pendlerinnen und Pendler seien laut VCÖ sicherer unterwegs, wenn sie mit der Bahn zur Arbeit fahren können. Positiv für die Verkehrssicherheit von Burgenlands Jugendlichen ist das landesweite Discobus-Netz, so VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

Insgesamt seien verstärkte Maßnahmen gegen Schnellfahren, sowie gegen Handy und Alkohol am Steuer nötig, sagte Gratzer. All diese Vergehen seien keine Kavaliersdelikte, sondern gefährden die Gesundheit und das Leben anderer, betonte der VCÖ. Weiters forderte der VCÖ mehr Lkw-Kontrollen.