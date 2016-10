Sachschaden nach Kellerbrand in Apetlon

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Kellerbrand in Apetlon im Bezirk Neusiedl am See. Das Feuer ist im Heizraum ausgebrochen. 27 Mann der Feuerwehren Illmitz und Apetlon rückten aus um die Flammen zu löschen.

Im Einsatz war die Feuerwehr Apetlon mit 13 Einsatzkräften und die Feuerwehr Illmitz mit 15 Einsatzkräften, sowie die Polizei Apetlon. Sie konnten ein Übergreifen des Feuer auf andere Gebäude verhindern. Der Brand im Heizraum wurde rasch gelöscht.

In weiterer Folge wurden Kontrollen mit der Wärmebildkamera durchgeführt und zwei Belüftungsgeräte eingesetzt, um die Räumlichkeiten rauchfrei zu bekommen. Durch das rasche Einschreiten konnte ein gröberer Schaden vermieden werden. Warum das Feuer ausbrach steht noch nicht fest.