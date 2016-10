Umstellung auf digitales Antennenfernsehen

Am Donnerstag um 10.00 Uhr stellt der ORF im Burgenland, Wien und Niederösterreich auf das neue digitale Antennenfernsehen um. Das betrifft alle Kunden, die ihr TV-Programm via Dach- oder Zimmerantenne empfangen. Sie müssen auf das neue simpliTV umstellen.

TV-Kunden, die via Satellit oder Kabel fernsehen, sind von der Umstellung nicht betroffen. Ab Donnerstag können auch jene TV-Kunden, die via Dachantenne oder Zimmerantenne fernsehen, Burgenland heute in gestochen scharfer Bildqualität erleben. Allerdings sind geringfügige technische Adaptierungen nötig - die müssen durchgeführt werden, sonst bleibt der Bildschirm schwarz.

„Die Umstellung betrifft alle Haushalte, die in irgendeinem Zimmer ein Fernsehgerät betreiben, das an einer Dach- oder Zimmerantenne hängt. Es betrifft nicht Satellit oder Kabelhaushalte. Die betroffenen Haushalte sehen das auch an einem Schriftinsert - das ist ein roter Balken, der im Bild unten zu sehen ist“, erklärte der Technische Leiter der ORF-Sender Norbert Grill.

ORF

Einfache Installation

Die Umstellung ist ganz einfach. Der Kunde benötigt bei neueren TV-Geräten nur ein Modul, das in den dafür vorgesehenen Schlitz des Fernsehgerätes eingeschoben wird. Bei etwas älteren TV-Geräten benötigt man eine simpliTV-Box. Beides ist beim Fachhändler erhältlich.

Auch die Installation der simpliTV-Box an das Fernsehgerät ist einfach: Die Box wird an den Strom angeschlossen, dann mit dem HDMI-Anschluss und mit dem Antennenkabel verbunden. Schließlich wird der Sendersuchlauf gestartet.

ORF

Sendersuchlauf neu starten

„Es gibt Hilfe im Teletext und im Internet, aber man kann sich auch bei der simpliTV-Hotline im Detail informieren. Auch beim Händler des Vertrauens kann man nachfragen“, sagte Grill. Wer bereits eine simpliTV-Box besitzt muss am 27. Oktober erneut den Sendersuchlauf starten. Das dauert nur wenige Minuten und schon sind die Programme in HD, also in High Definition, empfangbar. Alle ORF-Radioprogramme sind ebenfalls gespeichert.

Links: