Lehrgang bietet Rüstzeug für künftige Politikerinnen

In Hinblick auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2017 will Frauenlandesrätin Verena Dunst (SPÖ) mehr Frauen in die Kommunalpolitik bringen. Dazu wird es nächstes Jahr einen Lehrgang für politikinteressierte Frauen.

Dunst sieht Frauen im Burgenland sowohl auf Landes- als auch auf Gemeindeebene unterrepräsentiert. Nur 22 Prozent der Landtagsabgeordneten seien Frauen, bei den Gemeinderäten seien nur 26 Prozent weiblich und in den 171 burgenländischen Gemeinden gebe es nur sieben Bürgermeisterinnen, so Dunst. Der Lehrgang mit dem Titel „G’scheite Frauen wissen mehr!“ solle Frauen das Rüstzeug für den Sprung in die Politik liefern, sagte Dunst.

Start im Jänner

Der Lehrgang sei überparteilich und bestehe aus vier Modulen erklärten die Leiterin des Frauenreferats, Karina Ringhofer, und die Geschäftsführerin der Akademie Burgenland, Bettina Frank. Die beiden sind für die Abwicklung zuständig.

Die Kosten für die Teilnehmerinnen belaufen sich auf 90 Euro, für die Anmeldung ist eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf an das Frauenreferat notwendig. Start ist Ende Jänner. Der Lehrgang und auf 15 Personen begrenzt.

