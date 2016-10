Lagerhalle nach Einsturz nicht betretbar

Die Lagerhalle in Lutzmannsburg, deren Wand am Wochenende eingestürzt war, ist weiterhin nicht betretbar. Das stellte ein von der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf beauftragter Sachverständiger fest.

Ein von der Gemeinde Lutzmannsburg herangezogener Baumeister soll nun beurteilen, ob die Halle saniert werden kann oder abgerissen werden muss. Niemand darf die Halle in der Zwischenzeit betreten. Nach dem Einsturz der Wand des Lagerhauses am Samstag zog die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf mehrere Sachverständige heran, darunter auch Wasserbautechniker und Chemiker.

Kunstdünger gelangte in Bach

Durch den Einsturz der Wand waren große Mengen von Kunstdünger in den Ribitzabach geflossen - mehr dazu in Lagerhalle eingestürzt: Kunstdünger floss in Bach. Der Dünger war rund fünf Meter hoch in der Halle gelagert. Die Feuerwehr leitete den Bach oberhalb der Einsturzstelle ab, damit sich der Dünger durch nachfließendes Wasser nicht weiter verteilte. Das verunreinigte Wasser wurde zum Teil abgesaugt.

Insgesamt brachte der Abwasserverband Oberpullendorf knapp 150.000 Liter Wasser mit darin aufgelöstem Kunstdünger weg und verteilte es auf umliegende Felder. Das Bachbett wurde inzwischen auch von den hineingestürzten Mauerbrocken gereinigt worden. Der Ribitzabach fließt wieder ungehindert.