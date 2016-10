Grünes Licht für Bau der S7

Dem Bau der S7, der Fürstenfelder-Schnellstraße, dürfte nichts mehr im Wege stehen: Der Bundesverwaltungsgericht wies nun auch die Beschwerde gegen den UVP-Bescheid für den Abschnitt West vom Knoten Riegersdorf bis Dobersdorf ab.

Die Bescheide der Umweltverträglichkeitsprüfung sind nun rechtkräftig. Einer raschen Umsetzung stehe jetzt nichts mehr im Weg, sagte der zuständige Landesrat Helmut Bieler (SPÖ). Die S7 werde wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität entlang der Ortsdurchfahrten beitragen. Die ASFINAG investiert in die S7 etwa 630 Millionen Euro.

Die S7 ist insgesamt 29 Kilometer lang und führt von Riegersdorf in der Oststeiermark an die ungarische Grenze bei Heiligenkreuz. Von dort errichtet Ungarn die Autobahn M 8. Die Schnellstraße ist in zwei Abschnitte unterteilt: Der 14,8 Kilometer lange Abschnitt West führt vom Knoten Riegersdorf bei Ilz bis Dobersdorf ins Burgenland. Der Abschnitt Ost führt 13,5 Kilometer von Dobersdorf an die ungarische Grenze bei Heiligenkreuz. Die Fertigstellung der gesamten S7 ist für 2022/2023 vorgesehen.

