Rauchgasvergiftung nach Küchenbrand

Eine Frau hat am Montag bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Neufeld an der Leitha eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie wurde in das Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht.

Laut Feuerwehr dürfte beim Kochen der Dunstabzug zu brennen begonnen haben. Die Frau soll versucht haben, den Brand selbst zu löschen und dabei dann die giftigen Rauchgase eingeatmet haben. Die Feuerwehr Neufeld löschte den brennenden Dunstabzug. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.