Feueralarm vertrieb Einbrecher

In Jennersdorf ist am Wochenende in das Gymnasium eingebrochen und Geld aus Automaten gestohlen worden. Als die Einbrecher dann einen Tresor aufschneiden wollten, lösten sie einen Alarm aus und flüchteten.

Die Einbrecher brachen in der Schule Türschlösser von Büroräumen auf und durchsuchten die Räume. In der Direktion hievten sie dann einen 200 Kilogramm schweren Standtresor aus einem Kasten und versuchten, ihn mit einer Trennscheibe aufzuschneiden.

Es gelang den Einbrechern zwar, die Stahlseile, mit denen der Safe gesichert war, zu durchtrennen, doch als sie den Tresor gewaltsam öffnen wollten, scheiterten sie: Denn beim Versuch, die Betonwand des Tresors aufzuschneiden, kam es zu so starker Staubentwicklung, dass ein akustischer Feueralarm ausgelöst wurde. Die Täter flüchteten, nach ihnen wird gefahndet.