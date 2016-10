Schutz vor Frostspanner

Die Landwirtschaftskammer erwartet für das kommende Jahr wieder ein Frostspannerjahr. Die Raupen des Frostspanners sind extrem hungrig und können ganze Obstbäume binnen weniger Tage kahl fressen.

Viele Obstgartenbesitzer haben mit Frostspannerraupen bereits unliebsame Bekanntschaft gemacht. Die grünen Vielfüßler schlüpfen im Frühjahr auf den Bäumen und vernichten manchmal die gesamte Ernte, weiß der Obstbauberater der Landwirtschaftskammer Manfred Gsellmann. „Wenn der Frostspanner massiv auftritt, das haben wir ja schon erlebt, dann kann es zum kahl Fressen der Bäume kommen. Die Früchte, die Blätter, alles ist dann weg. Wenn es ganz schlimm ist, kann auch der Baum absterben“, so Gsellmann.

ORF

Leimringe sollen Schutz bieten

Schutz vor dem Frostspanner bieten Leimringe. Das ist eine einfache, aber effektive Methode, allerdings sollten sie bald angebracht werden. „Der ideale Zeitpunkt ist vor dem ersten Frost, weil man dadurch das Aufwandern der Weibchen des Frostspanners verhindert. Die haben nämlich keine Flügel und können nicht fliegen und müssen am Stamm hochklettern, um ihre Eier abzulegen“, so Gsellmann.

ORF

Richtiges Anbringen wichtig für Erfolg

Im Handel werden bereits fertige Leimringe in Papierform angeboten. Eine billige aber ebenso wirksame Methode ist das Umwickeln des Baumstamms mit Malerabdeckbändern, auf denen der Raupenleim mit einem Pinsel aufgetragen wird. Damit kleine Vögel an den Leimringen nicht kleben bleiben, sollte sie nicht zu hoch am Baumstamm angebracht werden, rät Gsellmann: "Wichtig ist beim Anlegen, dass der Leimring ungefähr auf der Hälfte des Stammes, in der Mitte, angelegt wird, dass er sehr genau angelegt wird am Stamm, damit keine Unterwanderung erfolgen kann, durch die Frostspannerweibchen und, dass der Leim wirklich durchgehend auf dem Band drauf ist.

ORF

Im Frühjahr sollten die Leimringe dann wieder abgenommen und vernichtet werden.