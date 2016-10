Nova Rock: Highlights 2017

Das dreitägige Rockfestival Nova Rock in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl) wird heuer vom 15. bis zum 17.Juni über die Bühne gehen. Die Hauptattraktionen in diesem Jahr sind die Rockgruppe Green Day und System of a Down.

Zum bereits 13. Mal findet im Juni 2017 das Nova Rock statt. Die Superstars des Festivals stehen jetzt schon fest: Es handelt sich um die amerikanische Rockbands Green Day sowie System of a Down. Weiters dabei sind unter anderem Prophets of Rage, Rancid und In Flames.

Baywatch-Star David Hasselhoff zu Gast

Für ein besonderes Erlebnis soll vor allem David Hasselhoff sorgen. Der Star der Fernsehsendung Baywatch war schon 2014 am Nova Rock und ist auch im kommenden Jahr wieder dabei. Der Grund - so die Veranstalter - sei sein „gutes Ankommen“ bei den Besuchern.

Bereits 10.000 Tickets verkauft

Der Vorverkauf für das Nova Rock läuft bereits. Insgesamt sind laut den Organisatoren jetzt schon 10.000 Tickets verkauft. Stattfinden wird das Festival zu Fronleichnam, vom 15.Juni bis zum 17.Juni 2017.