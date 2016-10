Lagerhalle eingestürzt: Kunstdünger floss in Bach

In Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) ist Samstagabend im örtlichen Lagerhaus eine Wand einer Halle eingestürzt, in der Kunstdünger gelagert war. Verletzt wurde niemand. In weiterer Folge floss allerdings Kunstdünger in den daneben liegenden Ribitzabach.

Wieviel Kunstdünger in das Wasser gelangte, war zunächst unklar. Die Feuewehr errichtete Sperren und pumpte das Wasser ab. Insgesamt waren vier Feuerwehren mit 40 Mann im Einsatz. Auch die Gewässeraufsicht war an Ort und Stelle.