60. Jahrestag des Ungarnaufstandes

Zwischen Lutzmannsburg und Zsira findet am Sonntag an der Staatsgrenze eine Gedenkfeier anlässlich des 60. Jahrestags des Ungarnaufstandes 1956 statt. Tausende Menschen flohen damals vom kommunistischen Regime in die Freiheit.

Am Sonntag vor 60 Jahren, am 23. Oktober 1956 demonstrieren in Budapest Studenten. Sie fordern den Abzug der Sowjets und Neuwahlen sowie Meinungs- und Pressefreiheit. Bis zum Abend wächst der Protest zu einer Großdemonstration mit 200.000 Menschen an. Dann lässt die kommunistische Regierung beim Rundfunkgebäude in die Menge schießen.

Sowjetarmee schlägt Aufstand nieder

Es bricht ein bewaffneter Kampf aus. Es gibt die ersten Toten zu beklagen. Infolge weitet sich der Aufstand auf ganz Ungarn aus. Der reformfreudige kommunistische Regierungschef Imre Nagy bildet eine Mehrparteienregierung, verkündet die Neutralität und den Austritt aus dem Warschauer Pakt.

Am 4. November aber marschiert die Sowjetarmee mit ihren Verbündeten in Ungarn ein und schlägt den Aufstand nieder. Es setzt eine Massenflucht ein. An die 200.000 Ungarn flüchten über Österreich in die Freiheit. Allein über eine alte Holzbrücke bei Andau kommen an die 70.000 Menschen. In Lutzmannsburg treffen innerhalb von kaum drei Wochen 30.000 Ungarinnen und Ungarn ein.

Burgenland wird zweite Heimat

In Ungarn selbst wird der Aufstand niedergeschlagen und die Grenzen werden ab Ende November wieder streng bewacht. Der Aufstand fordert rund 25.000 Tote, 150.000 Menschen sind verletzt. Viele der nach Österreich geflohenen Ungarn verlassen Österreich später in Richtung USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Deutschland und nach Skandinavien. Für tausende 56er Flüchtlinge ist aber Österreich und hier insbesonders das Burgenland vor 60 Jahren die zweite Heimat geworden.

Zeitzeugen erinnern sich

60 Jahre nach dem Aufstand treffen einander ein paar Akteure von damals auf dem Gemeindeamt in Andau und erinnern sich an die aufregenden Tage im Spätherbst 1956. Sie waren damals zwischen 20 und 25 Jahren alt und gerade mit der Rübenernte beschäftigt, als plötzlich der Flüchtlingsstrom einsetzte - mehr dazu in 60 Jahre Ungarn-Aufstand: Treffen der Zeitzeugen (burgenland.ORF.at; 2.10.2016).

ORF-Schwerpunkt zum 60. Jahrestag

Anlässlich des 60. Jahrestages des Ungarischen Volksaufstandes vom 23. Oktober 1956 widmen sich mehrere ORF-Sendungen diesem Thema - mehr dazu in ORF-Schwerpunkt zum 60. Jahrestag des Ungarnaufstandes 1956.